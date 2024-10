Domenica In, Barbareschi imbarazza la Venier: "Perché bussavo di notte alla sua porta"

13 ottobre 2024 a

Luca Barbareschi si sbottona. Accade a Domenica In nella puntata in onda il 13 ottobre su Rai 1. Qui l'attore e regista si lascia andare a un elogio all'attore turco Furkan Palali, oggi nel cast di Ballando con le Stelle. "I film di Furkan sono venduti in tutto il mondo - afferma nello studio di Mara Venier -. Qui le chiamano telenovelas, anche perché sono doppiate da fare schifo”.

E ancora: "L’Italia dovrebbe imparare dalla Turchia, la Turchia vende in tutto il mondo mentre noi non riusciamo a fare una fiction". Secondo il regista nel nostro Paese si investe poco sulla narrazione italiana e non è concepibile come non si riesca a conquistare il mondo con un prodotto italiano. Ma Barbareschi non si lascia andare solo sulle fiction. L'attore infatti rivela qualcosa di inaspettato, che mette in imbarazzo la stessa conduttrice.

"Abbiamo un passato di dentifrici", rivela Venier dando il "la" all'attore: "Ho bussato tutta la notte alla porta di Mara a Sanremo". La scusa? Il dentifricio dimenticato. "Ma che dentifricio? - confessa poco dopo con il sorriso lo stesso ospite -. Io volevo solo tro***". Peccato però che all'epoca Mara fosse fidanzata. Motivo per cui Barbareschi non è riuscito a conquistarla.