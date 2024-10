Liam Payne morto, "perso il controllo": le ultime drammatiche ore dell'ex One Direction

17 ottobre 2024 a

"Nelle ultime ore della sua vita era fuori controllo". Sono drammatici i retroscena sulla morte di Liam Payne, musicista britannico diventato famoso una decina di anni fa, giovanissimo, come membro degli One Direction.

Il 31enne è deceduto cadendo dal terzo piano dell'hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires, nel quartiere di Palermo Secondo il quotidiano argentino Clarin, aveva dato in escandescenze, come confermano le condizioni della stanza, lasciata sottosopra dalla popstar. Non è ancora chiaro, anche per questo, se la causa della tragedia sia da attribuire a un incidente o a un tentativo di suicidio.

Nella richiesta di intervento al 911, pubblicata sul portale dello stesso Clarin, si parla di "un ospite imbottito di droga che sta distruggendo la camera". Nella Deluxe Suite dell'esclusivo hotel Casa Sur, la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione: lo schermo del televisore in frantumi, sulla scrivania una candela, un accendino, la scatola di una saponetta, e polvere bianca che potrebbe essere cocaina, con la parte superiore di una lattina bruciata e altri reste di candele e fogli di alluminio rinvenuti nel bagno privato.

Sul suo account Snapchat, prima della tragedia Payne aveva scritto "Bella giornata in Argentina" annunciando che avrebbe giocato una partita di polo. Tra il 2010 e il 2016 aveva guadagnato la fama mondiale insieme a Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles: gli One Direction, terzi a X Factor Uk, diventano la teen boy band più acclamata degli Anni Dieci, prima della fine del progetto e l'inizio delle carriere soliste dei 5 artisti ventenni. Lontano dal botto planetario di Harry Styles, Payne aveva pubblicato un album, LP1, nel 2019. Recentemente aveva assistito a un concerto di Niall Horan proprio in Argentina, dove avrebbe dovuto esibirsi a settembre in un tour poi saltato per problemi di salute ai reni che lo assillano fin da bambino. Lascia un figlio di 7 anni, Bear, nato dalla relazione con la collega Cheryl Cole.