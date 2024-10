Chiara Ferragni, clamorosa confessione di Vittorio Feltri: "Quando la ho incontrata..."

17 ottobre 2024 a

"L'ho vista e mi sono innamorato all'istante". È un Vittorio Feltri scatenato quello che è stato ospite a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3. Il fondatore di Libero è ormai diventato una presenza costante dello show. E ha chiuso in bellezza questa seconda stagione con alcune perle delle sue.

Nel corso della puntata, Piero Chiambretti ha mostrato al giornalista una frase pronunciata da Chiara Ferragni. L'influencer affermava che tra lei e Fedez non c'è mai stata una relazione aperta. Al contrario, era monogama. A quel punto, Feltri ne ha approfittato per raccontare un aneddoto che riguardava proprio la Ferragni. "Io ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni. Era in un ristorante ed è venuta a salutarmi e a ringraziarmi perché io l'ho sempre difesa - ha spiegato il giornalista -. L'ho difesa con degli argomenti, naturalmente. E ho trovato che è una donna non bella: è stupenda. Mentre invece in televisione mi era sembrata un cess*** qualunque. Invece è una donna stupenda: altissima, bella, tenuta bene. E io - ha poi aggiunto - mi sono innamorato all'istante".

Dopo il racconto di Feltri, Chiambretti ha chiesto al giornalista se in passato avesse mai tradito sua moglie. E la risposta ha lasciato tutti spiazzati. "Io non ho mai fatto le corna, non ho mai tradito mia moglie - ha confessato Feltri -. Ho diversificato". Risate in studio.