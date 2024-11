Diana Del Bufalo a luci rosse: "Cosa mi è scattato nel cervello quando ho scoperto il sesso"

05 novembre 2024 a

"La mia vita oggi è più bella di quel che osassi sognare". Diana Del Bufalo è contenta della sua quotidianità, che trascorre nella campagna a Sud di Roma. "Le grandi star se lo sognano", ha dichiarato l'attrice al Corriere della Sera. L'artista ha svelato alcuni aneddoti riguardanti la sua vita privata, non risparmiando i dettagli più scabrosi. "Ho dato il primo bacio a 17 anni - ha confessato Diana -. Poi a 23 mi sono fidanzata col mio primo compagno, di 15 più grande. La scoperta del sesso, dell’amore. Lì mi è scattato qualcosa nel cervello. Prima anche a scuola andavo male, ero molto naif, non capivo niente, e del resto cosa capisci se non capisci il sesso?".

"Di me ho sempre avuto grande considerazione - ha proseguito l'attrice -. Tranne nella fase in cui ero cicciottella, e tutte si fidanzavano e io no" ha confidato Diana Del Bufalo, individuando proprio nella scoperta dell'amore il vero spartiacque. Ma il peggio è passato. Diana è felice accanto a Patrizio: "È più grande e stiamo insieme da due anni. C’è gente che non sa cosa sia il panico. Tipo il mio fidanzato".

Diana non ha mai nascosto la sua passione per il cibo. "Mi piace mangiare. Ho il fisico che mi piace da quando sono vegetariana". E rivendica anche le esperienze passate, come quella ad Amici. "Che esperienza bellissima. Lavoravo con una leggerezza che non ho più avuto. Di base, il mio lavoro non collima con quello che sono. C’è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano. Ti prendono per una parte, e quelle scartate subito a sparlarti dietro…".