Chiara Ferragni: "Amore per Valencia". La Lucarelli la gela: "E le borse di coccodrillo?"

Ennesimo capitolo dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Questa volta al centro delle polemiche è finita una storia pubblicata dall'influencer cremonese su Instagram dove esprime solidarietà verso le centinaia di vittime della tempesta Dana che si è abbattuta sulla Spagna. "Sto vedendo che arrivano notizie terribili dalla Spagna. Tutto il mio amore e sostegno a Valencia e alle altre aree colpite dalla Dana", ha scritto la Ferragni in lingua spagnola.

Ma un piccolo dettaglio social non è sfuggito alla firma del Fatto Quotidiano. Subito dopo aver espresso vicinanza alle vittime dell'alluvione, Chiara Ferragni ha postato una storia che la ritrae mentre sfoggia una borsa di coccodrillo rossa. Si tratta di un accessorio di lusso che appartiene alla linea Kelly di Hermés dal valore che si aggira tra i 10mila e i 15mila euro.

A quel punto, Selvaggio Lucarelli non è riuscita a contenere l'irritazione e ha deciso così di rispondere alla storia postata dalla Ferragni. "Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell’uomo sull’ambiente", ha scritto con sarcasmo la firma del Fatto. "Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale", ha poi aggiunto.