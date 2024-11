Piero Pelù dichiara guerra a Elon Musk: "Mi dicono che sono un folle, ma...", un gesto clamoroso

13 novembre 2024 a

"Ciao a tuttt, viste le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma 'X' di sua proprietà": il gesto di protesta arriva da Piero Pelù, che ha comunicato la sua decisione attraverso un post su Instagram. A corredo ha pubblicato una foto di se stesso mentre fa il dito medio; e poi due screenshot che testimoniano la disattivazione del suo account sull'ex Twitter.

"Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione - ha proseguito il cantante nel post - ma credo che oggi sia fondamentale dare dei segnali chiari di dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche. Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce. Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste. A presto ovunque!".

Trump nomina Elon Musk, un ruolo-chiave: "Sarà il nostro progetto Manhattan", come una bomba atomica?

Di recente, Musk, principale finanziatore di Donald Trump negli Usa, ha fatto parlare di sé in Italia per un commento sui giudici italiani. Riferendosi alla decisione del tribunale di Roma di non convalidare altri provvedimenti di trattenimento nei confronti dei migranti portati in Albania, l'imprenditore miliardario su X ha scritto: "Questi giudici devono andarsene", scatenando la furia della sinistra.