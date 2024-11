Hollywood, scandalo sessuale: "I vip che stanno pagando", trema l'America

14 novembre 2024 a

"Ho sentito parlare di tutte queste persone che pagano le presunte vittime perché non facciano i loro nomi": il rapper Ray J ha confessato ad Harvey Levin di Tmz che alcuni vip e personaggi importanti del mondo dello spettacolo starebbero pagando per non essere coinvolte nello scandaloso caso di Diddy, il cantante attualmente in carcere con le accuse di traffico sessuale, racket e prostituzione. Gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sui racconti dei testimoni che hanno preso parte ai famosi "White Party" di Diddy, le feste incriminate dove pare succedesse di tutto e di più.

A questi party, però, hanno partecipato negli anni diverse celebrità, come si vede anche in alcune foto trapelate dalle feste. E proprio loro adesso, stando a quanto rivelato da Ray J, starebbero dando soldi alle presunte vittime di Diddy perché non facciano i loro nomi davanti agli inquirenti. "Qualcuno sa la verità e sempre qualcuno paga per tenerla nascosta e tutto ciò sta accadendo anche ora, in questo momento", ha aggiunto il rapper. Secondo Page Six, il giornalista di Tmz Levin avrebbe rivelato: "Tantissime persone mi chiamano perché vogliono parlarmi di quello che è successo a loro in merito a Diddy. Mi chiamano e sentono di potersi fidare di me. Vogliono raccontarmi certe cose che sono successe a loro quando erano con Diddy".

Chi starebbe pagando le presunte vittime, però, non può affatto rimanere tranquillo. Tony Buzbee, avvocato di molte delle ragazze che hanno denunciato Diddy, durante una conferenza stampa ha assicurato: "Esporremo i complici che hanno permesso questa condotta, ovvero pagare le vittime per il silenzio".