Stash, "c'è un gatto sotto l'auto!": derubato a Milano, colpo da migliaia di euro. Ma...

"C'è un gatto sotto la tua macchina": così Stash, frontman dei The Kolors, è stato derubato a Milano. Non appena il 38enne si è abbassato per controllare, i ladri gli hanno rubato uno zaino con dentro quattro preziosi orologi del valore di decine di migliaia di euro e il pc contenente la nuova musica della band. I responsabili, a due giorni dal furto, sono stati rintracciati dagli agenti della polizia, che sono riusciti anche a recuperare il bottino.

Sotto indagine per furto aggravato e ricettazione ci sono finiti un anglo-algerino di 50 anni e un marocchino di 27. Il primo, come riporta il Corriere della Sera, è già stato espulso dall’Ufficio immigrazione della questura. Il furto è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 14 novembre e i presunti ladri sono stati individuati la sera del giorno successivo in un appartamento di via Civitali a San Siro. Il cantante è stato derubato fuori da una agenzia automobilistica di corso Porta Romana, a Milano, dopo aver finito le prove per il tour europeo. Ad aiutare le indagini una fotografia scattata proprio dall'artista all’auto di uno dei ladri mentre si allontanava dopo il colpo.

Il cantante ha raccontato la sua disavventura nelle storie Instagram descrivendola come "un vero incubo": "Per fortuna tutto è successo in assenza delle mie bimbe. Sarebbe potuto essere un trauma per loro e tutti gli oggetti del mondo non valgono un solo istante del loro amore". E ancora: "In quegli istanti di panico sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della squadra mobile di Milano, per sporgere denuncia il prima possibile... cosa che si è rivelata cruciale per far sì che gli agenti svolgessero il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto in tempi record". Questa mattina la buona notizia: "Ho ricevuto la telefonata dalla polizia, che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un grazie immenso. Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: denunciate appena succede senza aspettare".