Ilary Blasi, la testimonianza: "La bimba non era da sola", cosa rischia adesso

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi volano stracci, anzi, denunce. Solo che, questa volta, non ci sono di mezzo Rolex o centri sportivi, amanti o ex pericolosi, ma qualcosa di più importante: i figli. In particolare Isabel, la più piccola, nata nel 2016 dopo Christian e Chanel. La showgirl, ex-volto dell’Isola dei Famosi, ha denunciato alla procura di Roma il marito (ancora non ex del tutto, per via di un divorzio che deve essere ancora formalizzato) per abbandono di minore. Un’accusa grave, mossa all’interno di un percorso legale già importante tra i due. La versione della Polizia, intervenuta a casa Totti dopo la chiamata allarmata di Ilary, avrebbe però smentito le accuse della Blasi e adesso lei stessa potrebbe essere contro-denunciata per calunnia. Lei avrebbe sostenuto che, in una sera di Maggio dell’anno scorso, l’ex-capitano delal Roma sarebbe uscito di casa lasciando da sola la figlia più piccola.



Ilary Blasi, spaventata, avrebbe chiamato subito la Polizia per chiedere un controllo rapido a casa. Quando, però, gli agenti hanno bussato alla porta (come riportato dal Messaggero), avrebbero trovato la vicina di casa, che abitualmente altre volte aveva badato alla piccola mentre Totti era via.

Oltretutto, il campione del mondo 2006 era semplicemente al ristorante sotto casa. La showgirl, però, nonostante le rassicurazioni degli agenti, ha denunciato lo stesso l’ex-marito, che altre volte, appunto, aveva lasciato la bambinia con la vicina che vive nel palazzo di Roma Nord dove il Pupone si è trasferito ormai da tempo con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna. Giuseppe Cascini, procuratore aggiunto che coordina il gruppo dei magistrati impegnati nei maltrattamenti dei minori e altri reati, dovrà decidere se archiviare la posizione di Totti oppure chiudere l’inchiesta notificandogli le accuse da parte della moglie. La telenovela di quella che è stata considerata per diciassette anni una coppia perfetta è destinata ad aggiungere nuove puntate.