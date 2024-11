Cristina D'Avena, avete mai visto la sorellina? Clamoroso: ecco le sue foto

26 novembre 2024 a

"Siamo inseparabili, a volte ci scambiano per gemelle perché ci assomigliamo molto, è divertente quando ai concerti chiedono l'autografo alla sorella sbagliata", Cristina D'Avena, intervistata dal Corriere della Sera insieme alla sorella minore Clarissa, ha parlato dello speciale rapporto che le lega. In effetti, basta vedere le foto che la cantante pubblica sui social con Clarissa per notare una somiglianza incredibile. Nonostante ci siano ben 10 anni di differenza tra le due, Cristina e Clarissa sembrano davvero gemelle.

Se Cristina ha fatto carriera come "voce delle sigle dei cartoni", la sorella invece si è sempre occupata del dietro le quinte, dirigendo l'agenda e i contatti stampa. Le due, così, trascorrono tanto tempo insieme sia sul lavoro che nel privato. Mentre la cantante si affermava nel mondo dello spettacolo, sua sorella minore andava a scuola e nel tempo libero raggiungeva Cristina per starle accanto dietro le quinte dei concerti e dei set cinematografici. In questo modo ha appreso i "trucchi del mestiere", fino a diventare il suo ufficio stampa e a lavorare, oggi, nell’agenzia Red&Blue di Marco Stanzani.

Nonostante il bel rapporto, capita anche a loro di litigare: "Quando succede non ci parliamo per 24 ore - hanno spiegato -. Poi torna tutto come prima, abbiamo la fortuna di andare d’accordo davvero, autenticamente, sulle cose importanti. Ci proteggiamo a vicenda, se serve". Inoltre, somiglianze a parte, sono molte le differenze tra le due. Clarissa, per esempio, ha detto che Cristina è "lentissima", mentre quest'ultima ha detto della sorella che è "troppo veloce". Le due, comunque, si completano in vari modi diversi: "Non guido molto perché non mi piace, appunto odio la velocità. Tuttavia mi devo rassegnare: con Clarissa si va come treni", ha raccontato Cristina. E Clarissa ha subito aggiunto: "Guido io perché lei procede a 50 all’ora in corsia di sorpasso. È pericoloso ed è uno strazio". Su un'eventuale collaborazione musicale, infine, le due sorelle hanno detto: "Mai dire mai".