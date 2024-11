Casa a Prima Vista, dritta di Corrado Sassu: "Cosa devi assolutamente fare quando cambi casa"

28 novembre 2024 a

Uno dei momenti più difficili della nostra vita è quando dobbiamo per forza di cose cambiare la nostra casa. È difficile affidarsi a un agente immobiliare bravo e onesto. E, soprattutto, è ancor più complicato trovare un immobile che faccia al caso nostro. Ma per fortuna ci sono le star di Casa a Prima Vista che, sui loro profili social, offrono dei consigli gratuiti a tutti i potenziali clienti.

"Cosa bisogna fare quando si deve cambiare casa? Ve lo dico in questo video - ha esordito Corrado Sassu -. Cambiare casa. Questo tipo di operazione può scatenare i non proprietari di casa - e sono sicura che in questo ti stai un po' rispecchiando se stai cambiando casa in questo momento - delle paure. possono essere principalmente due. La prima paura in assoluto è quella di dire: 'Sì ma se io ho venduto casa, ma non ho trovato quella che mi piace... dove vado? Sotto un ponte?'. Sono sicuro che questa domanda ve la sarete fatta in tanti. La seconda paura. Se trovo la casa dei miei sogni, la blocco, faccio una proposta e lascio una caparra... se poi la mia non la vendo nel tempo prestabilito o non raggiungo il prezzo che mi serve per ricomprare ho fatto un danno - ha poi aggiunto - perché perdo dei soldi".

"Quindi cosa bisogna fare quando si deve cambiare casa? La cosa più importante da fare è chiamare un agente immobiliare bravo, serio e onesto. E farvi fare una valutazione corretta e onesta del vostro immobile - ha precisato Sassu -. Dovete considerare che soprattutto nei grandi capoluoghi la richiesta immobiliare è molto forte. Quindi se doveste mettere l'immobile in vendita al prezzo di valore verrebbe venduto subito. Ma questo succede anche nei piccoli comuni. La cosa migliore da fare è partire da una valutazione. Come fare il cambio? Serve un incarico di mediazione. Dovete mettere in vendita la casa ma a un prezzo maggiorato che vi permette di rallentare un pochino la vendita. L'offerta più bassa vi permette di rifiutarla in qualsiasi momento e di ragionare su una controproposta. Comunque vi fa prendere tempo. Quando poi troverete la casa che fa al caso vostro - ha concluso -, chiedete all'agente immobiliare di adeguare il prezzo del vostro immobile al valore di mercato".