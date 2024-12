Affari tuoi, Mariangela massacrata a puntata finita: "Ci hai messo tre quarti d'ora e non c'era un caz***o"

02 dicembre 2024 a

"L'altro giorno era new entry, adesso è new esci... E' stata qua due giorni, Mariangela!". Stefano De Martino introduce così, con una battuta, la concorrente della puntata di domenica sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1.

La bella e simpatica ex pacchista della Basilicata, farmacista, nutrizionista, professoressa di biologia e insegnante di pilates di stanza a Milano, è accompagnata in studio dal fidanzato Francesco.

Partita difficile per la coppietta, che arriva a due pacchi dalla fine con un magro bottino: dall'altro un blu, con 75 euro, dall'altro un rosso piuttosto "leggero", da soli 15mila euro. Mariangela e Francesco non vanno alla Regione Fortunata, il Dottore propone il cambio pacco e si apre una diatriba tra i due opinionisti seduti in platea, Lupo e Thanat. Quest'ultimo assicura: "Nel pacco numero 3 ci sono i 75 euro", anche Francesca lo crede. Si procede così con il cambio, il pacco 16 è quello tra le mani della concorrente (il fidanzato era di altro parere) e alla fine va bene, perché con il cambio i due concorrenti si portano effettivamente a casa il bottino più alto tra quelli rimasti. E su X i telespettatori, come di consueto, si scatenano.

"La tesi del pacco cambiato questa sera me l’ha messa a quel servizio, mi credevo che fosse finita nel peggior finale anche stasera e invece….". "L'uccellino di Stefano ha portato bene alla coppia di Potenza e si sono fidati di Thanat che ormai é un istruzione del programma", "E Thanat sta diventando il guru di Affari tuoi... Lupo tra un po' sarà licenziato... ahahahah...", "Il bello che lei il pacco all'inizio ci ha messo tre quarti d'ora a sceglierlo per poi scoprire che non c'era un ca***zo", "Al Dottore sarà piaciuto il cinema, l'interpretazione da Oscar e li ha voluti premiare con 15mila", "Quando c’è la situazione del Tutto o Niente, io non cambierei a prescindere. Certo, stavolta è una cifra abbastanza piccola e in passato il Doc si è smentito. Fosse una cifra grossa col cavolo che si cambia", "Nel pacco 2 c'erano 20.000. Nel pacco 4 c'erano 30.000. Nel pacco 6 c'erano 50.000. Nel pacco 3 c'erano 75 euro", "Quadra. Ha fatto bene a cambiare, anche se l'ha fatto a sentimento". "Nel pacco 16 infatti 15.000. Si ma infatti loro dicono che li mettono casualmente gli importi ma non ci credo proprio. Se uno ha solo un po' di capacità di fare un ragionamento e tenere lo storico delle partite secondo me sui 50mila se li porta a casa facili".