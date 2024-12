Massimo Lopez travolto da uno scooter dopo lo spettacolo: ricoverato, le sue condizioni

02 dicembre 2024 a

Massimo Lopez travolto da uno scooter a Roma, poco dopo essere andato in scena al Teatro Olimpico col suo ultimo spettacolo. L'attore, 72 anni, stava attraversando Piazza Gentile da Fabriano quando è stato investito da un motociclista che poi non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. Ad aiutarlo sono stati alcuni amici, che lo hanno portato subito in ospedale, dove Lopez è stato medicato. Nonostante le ferite, comunque, il 72enne sta bene. Tanto che poi è tornato in scena per le ultime repliche del suo show.

L'incidente è avvenuto subito dopo la rappresentazione di venerdì 29 novembre dello spettacolo "Dove eravamo rimasti", in coppia con Tullio Solenghi. A un certo punto, mentre era insieme ad alcuni amici e stava attraversando la strada, uno scooter, che andava a velocità sostenuta, lo ha travolto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la persona alla guida del motorino, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduta, così come i passanti colpiti. Dunque, approfittando della confusione, l'uomo è fuggito lasciando le persone travolte in mezzo alla strada. A riportare le ferite più gravi è stato proprio Lopez.

L'attore, in particolare, avrebbe rimediato una frattura al naso, un dito rotto e varie escoriazioni. Nonostante il dolore e il trauma subito, però, Lopez ha dimostrato grande professionalità. E così, dopo la sospensione dello spettacolo pomeridiano previsto per sabato 30 novembre, Lopez è comunque riuscito a esibirsi la sera stessa, confermando la sua presenza all'ultima replica romana dello show, andato in scena domenica 1 dicembre.