Valentina Nappi si piega, "siete in grado?": l'ultima pagliacciata, cosa tira fuori da sotto la gonna

Valentina Nappi incinta? Macché, tutta una boutade! La bella pornostar napoletana aveva scatenato il panico sui social con una foto che, circa 5 giorni fa, lasciava presagire una gravidanza, con il pancione in bella evidenza nascosto da un elegante tubino nero.

Con tanto di copy ingannevole: "Can’t wait" (non posso aspettare). Subito i suoi fan le avevano recapitato auguri a cascata e fatto mille domande sul lieto evento, compresa l’eventuale decisione di ritirarsi dalle scene. Tutto finto. Ora, dopo alcuni giorni di mistero, ecco che la Nappi svela, con un video pubblicato su Instagram, il semplice escamotage utilizzato per prendere in giro la gente. La por***odiva si piega per estrarre dal suo vestito un peluche rosa e poi mostra la sua silhouette perfettamente in linea e non certo arrotondata da una gravidanza.

Nel copy una domanda rivolta ai fan: "Are you really capable of judging reality?" chiede l'attrice: Siete davvero in grado di giudicare la realtà?". A guardare le centinaia di commenti e condivisioni scaturite dal suo primo post... ingannevole, forse la risposta alla sua domanda è "no".

Sebbene si “mostri” all’estremo nei suoi film, nella vita privata Valentina Nappi ha sempre mantenuto un profilo di alta privacy, lontana dai riflettori. È sposata con Giovanni Legnese da quattro anni, matrimonio celebrato a Giugliano, in provincia di Napoli, nell’anno del Covid. I due erano fidanzati da 11 anni. Legnese è l’ideatore della guida gastronomica Gourmet Concerto. Valentina Nappi è ormai una star dell’hard italiano, in attività da ben 13 anni, era il 2011 quando Rocco Siffredi ne scoprì il “talento”. È già approdata diverse volte anche al cinema, ultima la pellicola di Michela Andreozzi con Diana Del Bufalo, dal titolo Pensati Sexy, in cui la Nappi riveste il ruolo di sé stessa e dà consigli alla protagonista per alzarle l’autostima.