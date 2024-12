Fedez, attacco totale a Chiara Ferragni? "Per te avrei dato un rene, ma..."

03 dicembre 2024 a

Dopo il recente annuncio della sua presenza a Sanremo, ecco che Fedez è sempre più al centro dell'attenzione. E faranno molto parlare le sue dichiarazioni a Real Talk, format musicale curato dai produttori Bosca, Khaled e Kuma, dove è stato ospite e dove ha parlato senza risparmiarsi. Affatto.

Fedez ha parlato della sua vita privata. Dunque, inevitabilmente, di Chiara Ferragni, pur senza citarla. E nei versi scritti per Real Talk - questa una delle caratteristiche della trasmissione - si coglieva più di un riferimento alla sua ex: "Ho pensato di varcare le porte dell’amore, ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore", così Fedez in una strofa. E ancora: "Sul trono in cui ero seduto stavo tutto sedato, ho fatto la dolce vita, ma a me piace il salato". Ma non è finita: "Amore ricordati sentimenti un po' tossici. Per te avrei dato anche un rene, ma mi hanno già tolto un po' troppi organi. Stanotte ho un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo, il male che ho fatto in amore ho capito che adesso è arrivato il mio turno". Queste le parole di Fedez: ogni riferimento non sembra puramente casuale.

Una stoccata, poi, sembra voler colpire Marco Tronchetti Provera, presunto nuovo flirt della Ferragni: "Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio". Ma Fedez non si limita alla sfera personale. Il rapper si è scagliato anche contro altri bersagli, iniziando dall’ex collega e co-conduttore di Muschio Selvaggio, Luis Sal: "Lo so che ho un caratteraccio, ultimamente faccio schifo come Muschio Selvaggio". Anche il controverso rapporto con Luca Lucci, figura legata alla curva dell’Inter, non viene eluso: "Meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti. Io e il capo della curva ci chiamavamo, non sapevo fosse reato avere un rapporto umano. Se la polizia chiede un feat noi non collaboriamo", ha concluso Fedez con ironia.