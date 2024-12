Ballando con le stelle, Mariotto minaccia Staffelli: "Vedi questa sigaretta?"

07 dicembre 2024 a

Un Guillermo Mariotto completamente fuori controllo quello che riceve il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli. Lo stilista, giudice di Ballando con le stelle, è finito nella bufera per aver lasciato la trasmissione in diretta sabato scorso, per motivi personali. E ora la sua permanenza nel cast dello show del sabato sera di Rai 1 è sub iudice. Deciderà Milly Carlucci, che potrà approfittare della "pausa" in palinsesto. Questa sera infatti Ballando non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta della Prima alla Scala di Milano.

Il faccia a faccia con l'inviato di Striscia la notizia, però, per Mariotto è un altro scivolone. Pesante. Quando Staffelli lo raggiunge per consegnargli il beffardo Tapiro, il venezuelano reagisce subito male: "Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere", è la battuta infelice e vagamente minacciosa sfuggitagli di bocca fuori dall’aeroporto di Roma – Fiumicino".

Il tono di Guillermo è assai poco scherzoso: "Stai lontano o questo affare te lo do in testa", ha aggiunto Mariotto riferendosi al microfono che poi nel momento di fuggire precipitosamente in taxi ha chiuso violentemente la portiera dell'auto facendo cadere il Tapiro, letteralmente sbriciolatosi in terra. Il servizio integrale andrà in onda questa sera, sabato 7 dicembre, ma le anticipazioni diffuse dai canali social del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci bastano e avanzano per sollevare un nuovo clamoroso polverone a viale Mazzini.

Dopo l'addio tumultuoso di Angelo Madonia, il ballerino e coreografo partner di Federica Pellegrini che in puntata aveva attaccato con parole durissime Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici e che poi ha lasciato per motivazioni personali, difficile che i vertici Rai possano perdonare le escandescenze del vulcanico Mariotto.