Affari tuoi, spettatori furiosi con la moglie di Piero: "Sai chi gode?", insulti a fine puntata

08 dicembre 2024 a

a

a

I telespettatori di Affari tuoi sono d'accordo solo su una cosa: se il concorrente della puntata del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino andata in onda domenica sera 8 dicembre, Piero da San Giovanni Rotondo, non ha portato a casa 50mila euro è solo per "colpa" della moglie che lo ha accompagnato in studio, Rosalia. Quasi sempre silenziosa, per tutta la partita, ma assai decisa quando è stato il momento di suggerire al barbuto ex pacchista di accettare l'offerta del Dottore.

Si arriva agli ultimi due pacchi con da un lato 20mila euro e dall'altra 50mila. Il Dottore ha buon gioco a offrire 35mila euro, onesta via di mezzo. Anziché rischiare, Rosalia spinge per accettare la proposta e Piero la accontenta. Peccato che nel pacco che ha in mano ci fosse proprio il malloppo più sostanzioso.

"Fate la divisione dei beni": Chiara sbanca? Il fidanzato Andrea spianato dopo Affari Tuoi

"Era ovvio che avevano 50.000 euro... e la moglie poteva evitare di convincerlo ad accettare... perché non è vero che chi si accontenta gode... chi si accontenta,si accontenta, punto...", scrive su X a botta calda uno spettatore.

Affari tuoi, "proprio degli imbecilli": Chiara e il fidanzato, volano parole grosse a partita finita

"Vabbè dai cmq vanno a casa con 35k", si complimenta un altro utente. E così via, con giudizi tra il soddisfatto e il deluso. "Madò che peccato, aveva 50mila euro!!", "Bisogna andare da soli a giocare, la moglie ha spinto per accettare", "E ovviamente 50K!", "Il Dottore ha deciso di essere equo ed ha preniato il coraggio... ahahahah... ma certamente... ahahahah", "La moglie che per tutta la serata non ha detto nulla... mo' si è svegliata ed ha detto al marito di accettare...", "Ha fatto bene ad accettare! Anzi benissimo! Anche se i 50.000 li dovesse avere lui", "Stefano che vorrebbe farci credere che il Dottore fa buone azioni... ahahahahah... Ma per favore... non ci crede nessuno...", "È alta come offerta... Non so come interpretarlo", "Se li rifiutano rischiano di perdere 15mila, bravo".