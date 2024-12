Lory Del Santo, confessioni a luci rosse sul fidanzato: "Quante volte al mese lo facciamo"

10 dicembre 2024 a

Ospite a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Lory Del Santo ha dato spettacolo. Durante l'intervista, la showgirl ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata, raccontando con spontaneità com'è la quotidianità di coppia con il suo fidanzato Marco Cucolo.

Lory e Marco, nonostante gli oltre 30 anni di differenza - lei ne ha 66, lui 32 -, stanno insieme da ben 11 anni. Ma, come ammette la stessa showgirl, parlare con il fidanzato non è affatto semplice: "Lui sta solo in doccia, o in bagno, o dorme o sta al computer…". Del Santo ha poi raccontato come trascorrono il tempo libero: "Al cinema non ci andiamo più perché lui pensa che io sia troppo intellettuale e che veda film troppo alti".

La showgirl si è poi soffermata sulla vita di coppia e ha raccontato che il fidanzato fa un po' fatica a socializzare con i suoi amici: "I miei amici, secondo lui, sono discutibili e li sta depennando uno a uno". Ma sotto le lenzuola - ha assicurato - le cose vanno a gonfie vele: "Quello è un dovere, ci sono delle regole. Il sesso va fatto più di una volta al mese, almeno due o tre, anche se ormai il trasporto di una volta non c'è più".