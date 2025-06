Mourinho dopo Spalletti? Italia, la "proposta indecente"

Il successore di Luciano Spalletti come ct della Nazionale è un tema che ha tenuto banco nell'ultima puntata di Un giorno da pecora, la trasmissione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1. Ospite Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha fatto i suoi pronostici: "Mancini dubito, sarebbe molto complicato. Ci potrebbero essere De Rossi e Cannavaro oppure anche una scelta alla De Biasi". Sull'ipotesi di Mourinho, invece, ha rivelato: "Magari, con José ho un rapporto solido, ci sentiamo tutti i giorni. Gli ho mandato lo screenshot del pezzo di Dagospia in cui si paventava questa ipotesi e lui mi ha risposto con un ‘ahahahah’…”.

Mourinho, insomma, ha risposto con una risata. E la sua reazione, secondo Zazzaroni, significa "che questa cosa lo fa ridere, è in Turchia a prendere dieci milioni l’anno…". Sulla decisione di esonerare Spalletti, invece, il direttore del Corriere dello Sport ha detto: "Il modo è stato sbagliato ma se valutiamo i risultati è stata una scelta corretta: in condizioni normali dovremmo essere più forti della Norvegia”. E ancora: “I tempi e i modi sono stati sbagliati. Da quando faccio il giornalista, in 45 anni, mai vista una cosa del genere, non è mai successa prima".