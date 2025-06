Jannik Sinner, la "follia" di Adriano Celentano. E Bertolucci sbotta

Proprio su questi canali, infatti, Adriano Celentano aveva lanciato una proposta molto... "originale": vista la lunghezza e l’intensità emotiva del match tra Sinner e Alcaraz, il Molleggiato ha ipotizzato l’introduzione del pareggio nel tennis , circostanza da introdurre per le partite che superano le quattro ore. Il tutto, ha spiegato, anche pensando alla salute degli spettatori.

È passato soltanto un giorno dalla finale del Roland Garros , dunque la delusione e la stanchezza accumulata da Jannik Sinner dopo la battaglia epica contro Carlos Alcaraz sono ancora ben presenti. Ne è convinto anche Paolo Bertolucci , che durante un intervento alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha commentato non solo il momento vissuto dal tennista azzurro, ma anche le prospettive per la stagione su erba e un curioso suggerimento arrivato dai social.

Un’idea - piuttosto bislacca, profondamente ironica - che non ha trovato il favore di Paolo Bertolucci, il quale ha risposto senza esitazioni quando gli è stato chiesto un parere in merito: “Assolutamente no, contesto l’idea di Celentano. La bellezza del tennis sta anche nell’assenza del possibile pareggio”. Nel corso della chiacchierata radiofonica, Bertolucci ha anche scherzato sull’eterna rivalità tra italiani e francesi, aggiungendo un tocco di ironia a un’analisi che ha toccato temi tecnici, culturali e sportivi.