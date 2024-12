Affari Tuoi, "concorrenti famosi": colpaccio di Stefano De Martino, chi fa giocare

14 dicembre 2024 a

Non solo persone comuni. Affari Tuoi ospiterà alcuni personaggi famosi come concorrenti. Accadrà nella puntata del 6 gennaio, giorno dell’estrazione della Lotteria Italia. Per quell'occasione Stefano De Martino andrà in onda, come sempre, ma con una piccola variazione: i concorrenti. Per ora non sono stati svelati tutti i nomi ma una buona parte si. Si inizia con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina.

Il quartetto di Stasera tutto è possibile, programma condotto dallo stesso De Martino su Rai 2. Ma non sono finiti qui i personaggi famosi, troveremo l’attrice Pilar Fogliati, Mara Maionchi, Christian De Sica. Con ogni probabilità, anche quest'anno la serata inizierà con una partita classica che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita inizierà il gioco legato alla Lotteria che avrà per protagonisti gli ospiti vip che risponderanno a domande sulle regioni italiane.

La classifica di questo gioco determinerà l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria. Una serata divertente. Non resta dunque che attendere il 6 gennaio in prima serata subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1, in diretta dal teatro delle Vittorie in Roma.