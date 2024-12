Affari tuoi, dove scivola la mano di Giulia: De Martino, è gelo a luci rosse

16 dicembre 2024 a

"Beata lei che ha toccato il famoso cluteo". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, impazziscono in tempo reale domenica sera.

La concorrente è Giulia dalla Sicilia, giovane farmacista accompagnata in studio dal fratello gemello Alessio. Il fidanzato Valerio guarda da casa. E chissà cos'avrà pensato nel momento clou della puntata

Giulia e Alessio arrivano a 3 pacchi dalla fine con 200 euro da un lato e 30mila e 100mila euro dall'altro. Il corno rosso che si sono portati non basta: la farmacista si concede un gesto apotropaico a luci rosse, toccando per svariati secondi il fondoschiena di De Martino, uno dei "protagonisti" inconfessabili di questa stagione. Va male, però, perché viene aperta proprio la scatola con il montepremi più "grasso".

"Manco la toccata di Stefanone gli ha portato fortuna... Valerio gli ha mandato la iella", ironizza un utente di X. E ancora: "Il cornetto ha portato una sf***ga pazzesca", "Sono una brutta persona, dopo la toccatina (non autorizzata) ho tifato per il Doc (perché le mani le devono tenere a posto)", "Dopo la toccata di c***o, mi spiace, ma se lo merita", "Chi troppo vuole...per l'ennesima volta!!", "Lei che prima tocca il c***o e poi si va a consolare tra le braccia di Stefano è il mio spirito guida", "E MENOMALE CHE NON GLI HA TOCCATO IL PACCO A DE MARTINO AHAHAHAHAH". Per la cronaca, la gara finisce in disgrazia con Chiara che torna a casa con soli 200 euro e la foto di Valerio non proprio raggiante che campeggia sullo schermo in studio. "Sembra una puntata di Chi l'ha visto...", si lamenta a un certo punto De Martino con la regia.

"Erano troppo cuccioli questi due, mi dispiace tantissimo che non abbiano vinto. Non si sono mai disperati, fino alla fine... si meritavano minimo quei trentamila euro", chiosa in controtendenza una appassionata. "Cento euro a testa ahahahah, complimenti gemella donna, la prossima volta condividi le tue scelte con tuo fratello e tocca il suo c***o, non quello del conduttore!", ironizza perfida un'altra.