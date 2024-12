Sanremo, Elodie col vestito effetto nudo? Si scatena la polemica: "Ditele che si canta"

19 dicembre 2024 a

a

a

Elodie di nuovo al centro delle critiche per l'outfit indossato a Sarà Sanremo, la trasmissione in onda ieri, mercoledì 18 dicembre, su Rai 1. Alla conduzione Carlo Conti, direttore artistico del festival. Durante il programma sono state selezionate le quattro nuove proposte, che canteranno insieme ai big a febbraio; e poi gli artisti hanno presentato le loro canzoni. Tra questi anche Elodie, che sul palco dell'Ariston si esibirà col brano "Dimenticarsi alle 7". Il look con cui la cantante si è presentata accanto a Conti è stato considerato da alcuni particolarmente audace. In qualche caso ha anche scatenato la polemica.

Quello scelto da Elodie è un vestito aderente con spacco laterale in un tessuto effetto nudo. Le immagini hanno fatto il giro dei social in poco tempo. Sotto al post dedicato alla cantante romana e pubblicato dalla pagina ufficiale di Sanremo su Instagram sono stati scritti migliaia di commenti, molti dei quali critici nei confronti dell'abito indossato dall'artista.

Chi farà "ritrovare" a Fedez: il clamoroso azzardo di Carlo Conti a Sanremo 2025

"Ditele che a Sanremo si canta, non è il calendario Pirelli", ha scritto un utente, riferendosi all'ultimo progetto realizzato da Elodie. Più pungente un altro commento: "Ti sei dimenticata di vestirti?". La polemica, però, sembra non aver influenzato affatto Elodie, che nelle scorse ore ha condiviso alcuni scatti del suo abito sul suo profilo Instagram, raccogliendo migliaia di like dai suoi fan.