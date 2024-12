Affari tuoi, Stefano De Martino "più gonfio del solito": la bomba al veleno di Urtis

20 dicembre 2024 a

Non è certo famoso per farsi gli "affari suoi", Giacomo Urtis. E in questo caso il chirurgo dei vip, famosissimo sia nel jet set sia al gossip rosa per la sua tumultuosa vita sentimentale, mira in alto: direttamente a Stefano De Martino, l'uomo del momento.

Il conduttore pugliese, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed ex "signor" Belen Rodriguez, è oggi Mister record: il 12 dicembre scorso ha sfondato la quota clamorosa dei 6 milioni di telespettatori con Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 che ha portato a vette di ascolti e share inimmaginabili raccogliendo la pesantissima eredità di Amadeus.

Simpatico, molto informale, gigione e piacione al punto da meritarsi una velenosetta imitazione al Gialappa's Show (che gioca molto su una certa vanità per il suo Lato B, cosa pare non particolarmente gradita dallo stesso De Martino), è l'idolo delle telespettatrici ma pure delle concorrenti e delle pacchiste, con cui, sussurrano i maligni, ogni sera gioca facendo un po' il "gagà".

E ora, come detto, lo prende di mira pure Urtis, che su Instagram cura una perfida rubrica, Bisturi fatale. Un po' come Striscia la notizia con "Fatti e rifatti", anche lui passa in rassegna i cambiamenti fisici dei personaggi dello spettacolo.

"È l'uomo dei pacchi, è l'uomo del momento. Oggi parliamo di Stefano De Martino. Ce lo ricordiamo da quando era alla scuola di Amici e ovviamente aveva una faccia un po' diversa rispetto a come lo vediamo attualmente - premette Urtis -. Lui ha detto che ha avuto un incidente e ha dovuto rifarsi il naso ma mi sembra dalle foto che lo zigomo è un po' cambiato. Lo sguardo è un po' cambiato. Le orecchie a sventola ce le aveva, ora non ce l'ha più. Il countoring del viso è più designato e guardando il programma televisivo ho notato che aveva le labbra più gonfie del solito. Le aveva appena fatte?".