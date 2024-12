De Martino stregato da Valentina: "Stringi, stringi ancora". Affari tuoi, i telespettatori scatenati

21 dicembre 2024 a

Venerdì 20 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Daniele - detto anche "Pino Daniele" - In rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Insieme alla figlia Giulia, l'alpino è un barista che lavora addirittura a 3mila metri. Ma l'uomo non è stato baciato dalla fortuna. Si è portato a casa soltanto il biglietto della lotteria.

La persona che ha colpito più i telespettatori - e lo stesso De Martino - non ha giocato per portarsi a casa il montepremi finale. Si tratta della nuova pacchista Valentina. La ragazza è entrata a far parte dello studio di Affari Tuoi in rappresentanza della Regione Lazio. La giovane è di Frosinone e sta studiando Giurisprudenza per diventare un giorno un avvocato. Bellissima, giovanissima e simpaticissima. Come tante altre pacchiste.

"Stringi, stringi, stringi ancora", le ha tuonato De Martino. Il conduttore, rimasto stupefatto dalla bellezza di Valentina, ha poi confidato ai suoi telespettatori che la giovane gli ricorda una precisa attrice italiana. "Sapete chi mi ricorda? Ilenia Pastorelli - ha dichiarato De Martino -. È una Ilenia Pastorelli un po' più liscia - ha poi aggiunto -. Salutiamo Ylenia Pastorelli".