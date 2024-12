Affari tuoi, De Martino sbotta: "Il tuo faceva schifo", chi umilia

Claudio Brigliadori 23 dicembre 2024 a

a

a

«Posso dire una cosa, da profano? Il tuo Michael faceva schifo». Stefano De Martino si può permettere di rampognare il pacchista del Trentino dopo aver fatto esibire in un coro yodel lui e il concorrente, «l’alpino» Daniele dalla Valle d’Aosta. Il conduttore di Affari tuoi, il quiz show del preserale di Rai 1, è in stato di grazia.

Qualche giorno fa ha sfondato il dato record dei 6 milioni di ascolti e i telespettatori cadono ai suoi piedi. Qualcuno dice che ci prova con tutte le pacchiste? E lui, gigione, ci gioca su.

Nella puntata di venerdì sera presenta al pubblico Valentina da Frosinone e incita la regia: «Stringi, stringi ancora! Sapete chi mi ricorda? Ilenia Pastorelli. È una Ilenia Pastorelli un po’ più liscia».

Se Amadeus aveva sdoganato l’informalità, l’ex ballerino di Amici è ormai nella galassia della convivialità. Anzi, di più: è un meme vivente, quasi più della velenosetta imitazione che di lui (e del suo fondoschiena) fa Luigi Esposito del duo Gigi e Ross al GialappaShow. Padrone della telecamera, sa piegare tutto al suo volere.

Prendiamo proprio il povero Daniele: al termine di una gara pirotecnica, arriva a due pacchi dalla fine con 100mila euro nel rosso e 5 euro nel blu. Dopo aver rifiutato tre offerte del Dottore, il valdostano tira dritto e decide di aprire la sua scatola. Dentro, purtroppo per lui, ci sono i 5 euro.

Gli appassionati sanno che da tradizione introdotta da De Martino quando viene pescata questa somma abbinata al biglietto della Lotteria Italia il padrone di casa prende il tagliando e corre all’impazzata per lo studio in festa. Stavolta, però, Stefano decide di cedere l’onore (si fa per dire) allo stesso concorrente. E così, mentre lui dimentica la delusione atroce sulle note della marcia dei bersaglieri, sua figlia Giulia resta lì, sola, ancora sotto choc.