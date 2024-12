Affari tuoi, clamoroso dopo i titoli di coda: "Dove la ho già vista!", occhio alla cognata

23 dicembre 2024 a

a

a

"Ecco perché il nuoto si dice uno sport completo". Stefano De Martino scherza presentando la storia di Debora, farmacista di Lecce, ex pacchista in rappresentanza della Puglia e concorrente della puntata di Affari tuoi in onda domenica 22 dicembre.

Nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1 Debora ("Senz'acca", precisa De Martino) è accompagnata dalla cognata Gloria, accompagnata dall'immancabile tormentone di Umberto Tozzi.

Quanto guadagnano i pacchisti di Affari Tuoi: una voce indiscreta svela la cifra

"Come siete diventate cognate?", domanda il conduttore. "Mi piaceva fare nuoto e mi sono iscritta in piscina - spiega Debora -. Nello spogliatoio c'era lei, che faceva il mio stesso corso, e nella stessa vasca c'era anche suo fratello, ma io non lo sapevo. Finito il turno torniamo in doccia e le dico: 'Carino quel ragazzo'. E lei mi risponde: 'Ma chi, mio fratello?'. Volevo scavarmi la fossa". Da quel momento d'imbarazzo è nata una storia che dura da 13 anni.

La regia manda in onda la foto del fortunato Matteo, e De Martino chiude il siparietto chiedendo: "Ma in tutto questo, in piscina ci andate ancora?". "No", rispondono in coro le due ragazze.

De Martino sbotta: "Il tuo faceva schifo", chi umilia ad Affari tuoi. Gelo in studio | Video

Intanto, sui social, si scatena il toto-Gloria. "Aiutooo - chiede una telespettatrice su X - ma io sono convinta di aver già visto la cognata Gloria da qualche parte, possibile sia conosciuta su TikTok?". Al momento, non risultano però dei precedenti significativi di esposizione mediatica della cognatina.