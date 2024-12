Loredana Bertè, cos'ha regalato per Natale alla sua manager: un caso senza precedenti

26 dicembre 2024 a

Atto di generosità da parte di Loredana Bertè. L'11 dicembre scorso nello studio del commercialista Pietro Carioti di Monza la cantante ha deciso di fare un sostanziale regalo di Natale alla manager che la segue ormai da lungo tempo, Francesca Losappio. Quale? Loredana ha venduto alla sua manager la sua quota del 50 per cento nella Bandabebè srl, l’etichetta proprietaria del sito loredanaberte.it, che la cantante per altro ha guidato per molti anni, essendone stata presidente dal 2015. Con questa transazione Bertè è uscita del tutto dal capitale, mentre la sua manager Francesca controlla ora l’85 per cento della Bandabebè srl.

Il tutto alla modica cifra di 12mila euro. Un vero e proprio regalo. D'altronde la Bandabebè srl nell’ultimo bilancio approvato, relativo al 2023, ha fatturato 418.460 euro, in crescita rispetto ai 386 mila euro dell’anno precedente e ha portato a casa un utile di tutto rispetto: 75.510 euro, che mostrano come l’assunzione del controllo per soli 12 mila euro sia stato davvero un affarone.

In ogni caso, nonostante l’uscita dal capitale di Bandabebè Srl, l'artista conserva altre attività imprenditoriali. In particolare, rimane la titolare del 95 per cento della Bandabertè Crew Srl, società dedicata all’edizione di registrazioni sonore, che però deve ancora esprimere il proprio potenziale: nel bilancio più recente, ha registrato ricavi per 3.646 euro e un utile di soli 335 euro.