Affari Tuoi, Stefano De Martino beccato così lontano dalle telecamere... Clamoroso

Anche lontano dalle telecamere di Rai 1, Stefano De Martino è solare ed estroverso. La riprova? Un video che lo ritrae in piazza Dante, a Napoli, improvvisare un balletto con due venditori di calzini. Nel filmato girato dai passanti, lo si vede ballare sulle note di una canzone di Nino D’Angelo. Qui il conduttore di Affari Tuoi guida divertito la coreografia sulle note del brano "Pe 'te conquistà". Una scena che ha dell'incredibile, tanto che una piccola folla si raduna intorno al trio. Non a caso il video sul profilo Tiktok dei due “calzinari”, noti come ‘Toto e Peppino’, ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni.

Approfittando della sua presenza, tanti fan hanno poi chiesto foto e selfie a De Martino. Il successo della sua conduzione ha fatto anche registrare un boom di vendite per i biglietti della Lotteria Italia. Anche quest'anno il successo è confermato da un nuovo aumento delle vendite dei biglietti, pari al +25 per cento rispetto alla scorsa edizione. Le vendite, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, toccheranno quota 8,5 milioni di tagliandi, in netta crescita rispetto ai 6,7 milioni dell'ultima estrazione.

Effetto-De Martino? Il nuovo conduttore del programma, in ogni puntata di Affari Tuoi, durante l'apertura del pacco da 5 euro dona al concorrente un biglietto con sottofondo la musica dei bersaglieri.