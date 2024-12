Monica Bellucci, la rivelazione: "Perché sto con Tim Burton"

29 dicembre 2024 a

"Se sto con lui è soprattutto perché la sua anima mi tocca": Monica Bellucci lo ha detto in un'intervista a Marie Claire France a proposito del suo compagno, il regista Tim Burton, con cui fa coppia dal 2023. Poi ha aggiunto: "Sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita". Invece sulle sue figlie Deva e Léonie, nate dall'unione con l'ex Vincent Cassell, l'attrice alla rivista Elle Francia ha detto: "Fortunatamente sono nate tardi, ho deciso di rallentare con il lavoro e prendermi del tempo per vederle crescere".

La Bellucci, diventata mamma per la prima volta a 40 anni, ha spiegato di avere un ottimo rapporto con tutte e due le sue figlie. Deva ha 20 anni e lavora come modella; mentre Léonie, la più giovane, vive a Parigi con la madre e si sta preparando per andare all'università. Parlando della primogenita, l'attrice ha detto: "A 20 anni è piena di entusiasmo, ma lavora da quando ne ha 16 e si è presa il tempo per maturare, si è fatta strada lentamente e sono felice di vederla appassionata a quello che fa. Alla sua età io non ero professionale come lei".