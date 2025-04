Matteo Berrettini, l'impresa: batte Zverev. E Sinner resta ufficialmente numero 1

Impresa strepitosa di Matteo Berrettini. L'azzurro ha eliminato Alexander Zverev - numero due del ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner - al secondo turno del torneo di Montecarlo, impedendo così matematicamente al tedesco di poter strappare la prima posizione all'altoatesino prima del suo ritorno in campo, agli Internazionali di Roma. L'italiano si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Ed è stata una vera e propria battaglia.

Il punto che ha permesso a Berrettini di portarsi a casa il match contro il numero uno al mondo è andato in scena del terzo set. Siamo cinque pari, quaranta pari. E ora più che mai i due tennisti temono di vedersi sfuggire dalle mani la partita. Serve Zverev. Poi una serie di scambi infiniti, con l'azzurro che prova in tutti i modi a trafiggere l'avversario. Fino a quando, con una martellata delle sue, non riesce a pescare l'angolino. Il tedesco distrutto, si piega sulle sue gambe. E il pubblico scoppia in un'ovazione rumorosissima.

Come detto, Matteo Berrettini ha incartato un regalo meraviglioso al suo amico Jannik. Con la sconfitta di Alexander Zverev c'è la certezza matematica che l'azzurro rientrerà nel circuito ancora da numero 1 del Mondo. Sinner pertanto sarà la prima testa di serie agli Internazionali d'Italia a Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle competizioni dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.