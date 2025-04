Francesco Totti, lo sfogo da Mosca: "La mia vita? Tutto peggiorato"

L’arrivo di Francesco Totti in Russia non è passato inosservato. Il Pupone è arrivato per l'evento organizzato da un sito di scommesse, il Premio RB 2025. L'evento è in programma stasera, martedì 8 aprile, presso il Palazzo di Ginnastica a Mosca. Dopo essere stato accolto in aeroporto da Asket Thalidzhokov l’ex capitano della Roma ha rilasciato un'intervista a Georgy, direttore generale di Bookmaker Ratings, Cherdantsev sul canale Match TV. Tanti i temi sviscerati come la partita d’addio nel 2017: “È stata incredibile — le sue parole —. Ero felice che l'intera giornata fosse dedicata a me, ma allo stesso tempo ero preoccupato per la fine di un intero ciclo di vita. È stato particolarmente difficile contenere l'eccitazione nello spogliatoio quando ho indossato la divisa da gioco per l'ultima volta”.

Dopo l’addio al calcio giocato, “sono stato dirigente della Roma per due anni, poi ho fatto altre cose, ma ora vivo per il mio piacere — ha aggiunto —. Quando giocavo a calcio, la mia vita personale era praticamente inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la mia carriera, la vita sarebbe diventata subito tranquilla. Ma in realtà, per certi versi, la situazione è addirittura peggiorata. Prima mi identificavo completamente con la Roma, con tutta la squadra”.

Quindi una parola sul figlio Christian, che ha giocato come calciatore in Serie D con l’Olbia: "Gioca a calcio con piacere, si diverte a giocare — ha detto — Purtroppo è lui a portare il peso del nostro cognome. Deve portarlo con sé. Anche se lui la prende con molta calma. Molte persone vorrebbero diventare giocatori di Serie A e i giovani hanno bisogno di aiuto. Date loro una possibilità. Anche alcune persone non riusciranno a raggiungere la vetta, pazienza, succede. Il problema per molti giovani calciatori sono i loro genitori. Mandano il loro figlio a giocare a calcio senza chiedergli la sua opinione. Il bambino lo sente e gioca con la forza. Questo è sbagliato”.

Per farlo venire in Russa, Thalidzhokov ha esaltato l'ex calciatore e al giornale russo Vedomosti ha fatto capire che il compenso del calciatore è stato notevole: "Non posso dare dettagli precisi, ma si tratta di una cifra a sei cifre in euro — le sue parole — È l'ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì".