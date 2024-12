Il Volo impressionante: Ginoble, Barone Boschetto, l'annuncio dopo gli insulti per Natale ad Agrigento

30 dicembre 2024 a

Non accenna a fermarsi il volo de.. Il Volo. Dopo il Natale ad Agrigento con le conseguenti polemiche per il concerto registrato il 31 agosto e trasmesso il 24 dicembre su Canale 5, con gli spettatori costretti a suo tempo a vestirsi con abiti invernali nonostante la calura estiva siciliana, il trio di ex "tenorini" composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ha annunciato un nuovo, fittissimo calendario di appuntamenti dal vivo per il 2025.

Dopo l'annuncio delle prime date europee di Live In Concert 2025, organizzato e prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners, si aggiungono otto nuove date della leg America Latina e due nuove tappe in Europa. La leg LATAM debutterà a Rio De Janeiro (Brasile) al Vivo Rio il 3/10/2025 per poi toccare le città di Curitiba (Br) al Positivo il 7/10/2025, San Paolo (Br) al Vibra Sao Paulo il 10/10/2025, l'11/10/2025 e il 12/10/2025, Buenos Aires (Argentina) alla Movistar Arena il 14/10/2025, Santiago De Chile (Cile) alla Movistar Arena il 16/10/2025 e Lima (Perù) a. Parque De La Exposicion il 18/10/2025.

Successivamente Il Volo partirà per la leg europea che porterà i tre artisti a Vienna allo Stadhalle il 2/11/2025, Berlino alla Uber Arena il 3/11/2025, Monaco all'Olympiahalle il 5/11/2025. E ancora: Lipsia alla Leipziger Messe il 6/11/2025, Stoccarda alla Porsche Arena il 8/11/2025, Colonia alla Lanxess Arena il 9/11/2025, Mannheim alla SAP Arena il 11/11/2025, Praga alla O2 Arena il 13/11/2025, Budapest alll'MVM Dome il 14/11/2025, Wroclaw all'Hala Stulecia il 25/11/2025, Sofia all'Arena il 28/11/2025, Parigi allo Zenith il 30/11/2025, Bratislava alla Tipos Arena il 2/12/2025, Lussemburgo al Rockhall il 4/12/2025, Bruxelles al Forest National il 7/12/2025, Madrid alla Movistar Arena il 9/12/2025 (nuova data), Zurigo all'Hallenstadion il 11/12/2025 e Lisbona alla Meo Arena il 14/10/2025 (nuova data).

Le prevendite per la nuova data di Madrid saranno disponibili sul sito di Friends & Partners dal 24/12 alle 12; esclusivamente per il fanclub aperture vendite dal 23/12 alle 12; per la nuova data di Lisbona prevendite disponibili da domani, 21/12, alle 14; esclusivamente per il fanclub aperture vendite da oggi alle 14.

Per i fan italiani l'attesa è quasi finita: a gennaio 2025 è in partenza Tutti Per Uno - Ad Astra Live Nei Palasport, il tour nei palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. Si aprirà a Jesolo (Palazzo del Turismo, 10 gennaio) e proseguirà con le date di Milano (Unipol Forum, 11 gennaio), Treviso (Palaverde, 13 gennaio), Firenze (Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Bologna (Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (Inalpi Arena, 18 gennaio), Roma (Palazzo dello Sport, 21 gennaio), Eboli (Palasele, 23 gennaio), Bari (Palaflorio, 24 gennaio), Messina (Palarescifina, 26 gennaio). I biglietti sono disponibili su Ticketone. Il Volo interpreterà i brani di Ad Astra (International Edition) - la nuova versione internazionale dell'ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce tra cui Capolavoro (English Version) e il nuovo singolo Tra le onde, uscito il 6 dicembre per Epic Records/Sony Music Italy.