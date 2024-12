Affari Tuoi, De Martino nella bufera dopo la sfida a Lupo: "Ce l'ha con lui, bullizziamolo"

31 dicembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Janette. Tra un pacco e l'altro la concorrente, davanti agli occhi di Stefano De Martino, si porta a casa ben 50.000 euro. Ma la sua espressione delusa per non aver messo le mani sui 100.000 euro ha suscitato parecchie polemiche sui social. Ma nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 30 dicembre, è successo davvero di tutto. A finire nel mirino di Stefano De Martino è stato Lupo, lo spettatore che ogni sera commenta la strategia dei concorrenti. Ebbene, una sua prfezia su un pacco è finita male con la concorrente che invece di inguaiarsi ha fatto fuori un pacco piccolo non seguendo il consiglio di Lupo.

De Martino lo ha chiamato al bancone e mettendogli il microfono tra le mani gli ha chiesto di fare mea culpa: "Confesso che non ho capito nulla", si è auto-umiliato il povero spettatore. Passano pochi istanti e si parla dei sette re di Roma tirati in ballo dalla concorrente che cita la nonna proprio sul pacco numero 7: "Mi nonna me li ripeteva tutti in ordine". De Martino ha chiesto a Lupo di elencare i sette re di Roma. E anche qui un disastro con strafalcioni pesanti. E sui social qualcuno si è lamentato: "Stasera bullizziamo tutti insieme Lupo", scrive un utente. E un altro tuona: "Lupo e Thanat ormai sono i valletti di Stefano". Infine c'è chi chiude così la valanga di commenti su X: "Ma Lupo e Thanat che sembrano alle medie prima di essere interrogati a sorpresa".