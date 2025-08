Reazione a Catena, "siete dei fetenti": la puntata finisce in disrgrzia

Altro giro, prima domenica di agosto ed altra graditissima puntata di Reazione a Catena, il mitico quiz in onda su Rai 1 e condotto da Pino Insegno, il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show campione in termini di ascolti: sera dopo sera raggranella uno share assai più che considerevole. A dare il via alla gara, ovviamente, è Pino Insegno, il quale ha accolto nuovamente i campioni in carica: i Vota Antonio, un terzetto composto da Fabrizia, Luca e Francesco, che si stanno imponendo a suon di vittorie a L'ultima catena. A contendergli il titolo c’erano i Gatti di Provincia, ovvero Erika, Lorenzo e Francesca, tutti originari della provincia di Alessandria, da cui prendono anche il nome della loro squadra.

Anche questa volta però, i Vota Antonio hanno saputo imporsi, conquistando un’altra possibilità di arrivare fino in fondo. Si sono infatti qualificati all’Ultima Catena, dove taglio dopo taglio si sono ritrovati a giocare, però, per soli 1.844 euro. Per vincere avrebbero dovuto azzeccare la parola designata dagli autori e in grado di collegare i termini “Eco” e “Indietro”. Dopo una riflessione piuttosto serrata, ma soprattutto spaesata, hanno deciso di giocarsi la parola "Ritornare". Purtroppo però, la risposta corretta era un’altra: "Ripetente". Niente da fare: per questa puntata nessun bottino, per quanto esiguo.