Morto Paolo Benvegnù, il cantautore aveva 59 anni: dove è apparso in tv prima di morire

31 dicembre 2024 a

a

a

È morto il cantautore Paolo Benvegnù all’età di 59 anni: quest'anno aveva vinto la targa Tenco per il suo album “È inutile parlare d'amore”. “Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni – si legge nella nota stampa con cui è stata divulgata la notizia -. Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni”. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto sulle circostanze della sua scomparsa. Il cantante negli ultimi mesi aveva girato l'Italia in concerto per celebrare i 20 anni del suo esordio solista. Ieri sera, lunedì 30 dicembre, era stato ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3 nella trasmissione Via dei matti n. 0.

Nato a Milano, ma vissuto soprattutto a Perugia, Benvegnù aveva iniziato la sua carriera negli anni ‘90 con gli Scisma, gruppo rock alternativo poi scioltosi nel 2003. Da lì aveva proseguito come solista. Nove i suoi album, sempre elogiati sia dalla critica che dai suoi fan. Parlando del suo ultimo disco, aveva detto: “Di amore mai come ora è utilissimo parlare, così come praticarlo”. In generale, invece, sul suo modo di vivere la musica in un’intervista aveva detto: “È ovvio che io sia un disadattato ed è ovvio che quando vado dal benzinaio non penso di pagare in sassi, ma negli ultimi 25 anni ho sviluppato una meravigliosa passività dal punto di vista economico. Ho una piccola parte pragmatica per pagare i conti, riesco ad arrivare a fine mese e vivo la musica finalmente slacciato dai doveri. Questo mi permette di poter essere pazzo. La società oggi porta a questo: poterti pagare la follia”.