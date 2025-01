L'anno che verrà, bufera su Ricchi e Poveri mentre cantano: "Neanche ci provano a fare finta"

01 gennaio 2025 a

a

a

A L'anno che verrà, il concertone trasmesso in diretta da Rai Uno per salutare il nuovo anno, è accaduto davvero di tutto. Come vi abbiamo già raccontato a tenere banco questa mattina sui social sono stati i commenti che riguardano l'insulto scappato ad Angelo dei Ricchi e Poveri probabilmente in un momento concitato della diretta.

Il cantante avrebbe preso di mira i tecnici per avere un microfono aperto durante il countdown finale. Ma su X i telespettatori si sono letteralmente scatenati a colpi di commenti che hanno accompagnato minuto per minuto il Capodanno da Reggio Calabria.

"Teste di c****". L'insulto in diretta al concertone di Rai Uno, scoppia il caso: chi finisce nel mirino | Guarda

E così ecco che nel mirino è finita anche Angela dei Ricchi e Poveri: "I ricchi e poveri che neanche ci provano a far finta di non cantare in playback mi ammazzano io vorrei avere un minimo dell'energia di Angela", tuona un utente mettendo di fatto in dubbio l'esibizione del gruppo. Ma non finisce qui, c'è anche chi ha notato alcuni errori nel testo di un brano cantato da Arisa. Insomma inconvenienti della diretta che però hanno innescato una vera e propria valanga di tweet e messaggini che hanno reso forse ancora più divertente questa serata che ha aperto il nuovo anno. Del resto le polemiche legate al concertone restano una certezza ogni anno...