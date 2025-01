Tony Effe, lo schiaffone a Roberto Gualtieri: sul palco con la fascia tricolore

01 gennaio 2025 a

Era il più atteso, il più criticato e il più chiacchierato in queste ultime settimane. Ma lui ha colto l'occasione per vendicarsi in grande stile. Dopo il veto di Roberto Gualtieri per il concertone al Circo Massimo di Roma, Tony Effe ha deciso di organizzare un suo concerto in separata sede. Migliaia di persone lo hanno raggiunto. E il trapper ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro il primo cittadino della Capitale. Prima qualche secondo di lanci di telegiornale, dove si dava la notizia dell'invito ritirato del dem nei confronti del cantante. In questi brevi istanti si possono ascoltare alcuni interventi di giornalisti sul tema. Basti pensare a Paolo Mieli e Giuseppe Cruciani. Poi Tony Effe è salito sul palco del PalaEur di Roma e ha lasciato tutti a bocca aperta.

"È arrivato il sindaco". Tony Effe si è presentato con addosso una fascia tricolore: un chiaro messaggio indirizzato a Roberto Gualtieri. Quasi come se volesse comunicargli chi tra i due fosse il vero primo cittadino della capitale. Poi il via ai festeggiamenti, con il primo brano portato sul palco dal trapper.

"È stato un anno super intenso - ha dichiarato Tony Effe al suo pubblico -. Naturalmente non sono stato troppo bene per tutte queste critiche. So che è stato un Capodanno organizzato all'ultimo minuto - ha poi aggiunto -. E ringrazio ognuno di voi per essere venuto qui".