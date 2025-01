Sanremo 2025, Carlo Conti sconvolge tutti i telespettatori: "Ecco chi sarà il mio ospite fisso"

02 gennaio 2025 a

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, l'evento della canzone italiana condotto da Carlo Conti. Il presentatore è appena subentrato alla guida del Festival prendendo le redini da Amadeus, che è appena passato al nove. E sono già stato annunciati alcuni cambiamenti significativi: "La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore".

Forse, però, il vero elemento sconvolgente di questa edizione sarà la presenza di Selvaggia Lucarelli. La firma del Fatto non sarà a Sanremo in veste di co-conduttrice. Come era invece accaduto con Chiara Ferragni. Il suo ruolo sarà quello di ospite fisso per commentare a caldo le serate. Una scelta che promette di aggiungere brio e spunti di discussione alle serate del Festival. Per quanto riguarda i co-conduttori, Conti è ancora in alto mare. Il presentatore ha infatti ammesso di essere ancora alla ricerca dei volti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

30 artisti in gara, quindi ritmo serratissimo. Ma a che ora termineranno le varie serate? Carlo Conti ha assicurato che ci sarà spazio per ospiti e momenti extra: "Al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan".