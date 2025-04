Verissimo, Selvaggia Lucarelli sconvolge Toffanin: "Me l'ha fatta pagare"

"Sto molto bene, sono reduce da questa avventura sanremese. Io sono molto spavalda come avrai notato, in questo mestiere, avere un'opinione forte su certi argomenti, può farti pagare dazio perché, ad esempio, se devono chiamare qualcuno per qualche programma mi scartano perché, magari, in passato, ho fatto alcuni appunti poco carini". Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5.

La firma del Fatto ha parlato del suo ex marito Laerte Pappalardo. "È un rapporto bellissimo - ha spiegato a Toffanin -, abbiamo superato una fase conflittuale che è durata due anni. Io avevo abbandonato in modo un po' frettoloso il matrimonio e lui me l'ha fatta un po' pagare questa cosa, lui, però, non capiva che io avevo bisogno di trovare la mia felicità altrove. Quando abbiamo superato questa cosa, abbiamo capito cosa ci piaceva l'uno dell'altra e ci siamo ritrovati. Mi commuovo a parlare di lui perché riconquistare questo rapporto è stata una vittoria, oggi siamo amici e ci frequentiamo anche con i rispettivi fidanzati".