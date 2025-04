Selvaggia Lucarelli, insulti a Meloni? "Solo un deficiente"

"E' evidente ormai a tutti che la sofferenza del popolo di Gaza è indicibile, ma le minacce al nostro Presidente del Consiglio ('Spara a Giorgia') sono intollerabili. Davvero intollerabili": il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo ha scritto in un post sui social riferendosi alla manifestazione pro Pal che si è tenuta in città. Manifestazione durante la quale non sono mancate minacce alla premier Giorgia Meloni. Di qui la decisione del primo cittadino di esprimerle solidarietà. Una scelta sbagliata, però, secondo Selvaggia Lucarelli.

"Io non mi aspetto niente di coraggioso da Beppe Sala e so perfettamente quante pressioni riceva dalla comunità ebraica - ha scritto la giornalista sui social -. L’ultima richiesta nota è stata quella di illuminare di arancione Palazzo Marino in ricordo dei due fratellini rapiti da Hamas e poi restituiti cadaveri. E ha detto no. Credo più che altro per evitare che qualcuno potesse ricordargli che per i 50 000 morti di Gaza non si è acceso neanche un lampione a Nolo, ma fa niente". La Lucarelli, poi, ha definito il post del sindaco "inaccettabile". Alla manifestazione di Milano, ha spiegato, "hanno partecipato migliaia di persone pacifiche: famiglie, giovani, anziani, bambini, tutti lì per chiedere al mondo di fermare il massacro di Gaza. Questa era la vera notizia, non la scritta di un deficiente".