Affari Tuoi, ormone impazzito per Elena: "Avete visto come lo tratta, bella piemontese..."

Ad Affari Tuoi è la serata della partita di Elena dal Piemonte. Davanti agli occhi di Stefano De Martino si consuma un vero e proprio disastro. È sul finire di partita che accade l'impensabile.

Nella puntata andata in onda venerdì 3 gennaio infatti la concorrente decide di rifiutare ogni offerta e di andare avanti fino alla fine. Ma qualcosa va storto proprio subito dopo l'ultima offerta del dottore. Nei tre tiri successivi la partita finisce malissimo, con Elena e Andrea che trovano i 200.000 ed i 10.000 euro. Nel pacco della coppia c’erano i 10 euro.

E dunque si va alla regione fortunata che però si mette subito male con l'errore nella scelta della prima regione ripetuto poi anche nella seconda dal valore di 50.000 euro. Una sconfitta cocente che ha scatenato il pubblico da casa che ha preso di mira la concorrente pr qualche frase poco carina nei confronti del fidanzato: "Ma come lo tratta, cosa gli dice", tuona qualche utente su X. E un altro aggiunge: "Tutti a parlare di lei, ma avete visto come tratta il suo fidanzato?". Ma c'è anche chi apprezza Elena: "Una bellissima piemontese, davvero bella". Insomma per una volta l'astio contro la concorrente almeno è stato messo da parte...