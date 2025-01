Sanremo 2025, l'indiscrezione clamorosa: ecco chi sarà la co-conduttrice di Carlo Conti

07 gennaio 2025 a

Manca sempre meno a Sanremo, il Festival della canzone italiana che da quest'anno sarà condotto e diretto da Carlo Conti. E tantissimi telespettatori si stanno già chiedendo chi saranno i co-conduttori. Ebbene, da quanto si apprende dall'Adnkronos, sembra che siano usciti i primi nomi. Katia Follesa, nota comica televisiva, affiancherà Conti in una delle serate tra l'11 e il 15 febbraio. Classe 1976, ha alle spalle numerose esperienze sul palco. Come a Zelig o a Comedy Match andato in scena proprio all'Ariston.

Non solo Rai e Mediaset. Katia Follesa ha anche condotto diversi programmi su real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D'amore e d'accordo, Cake star - Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match. Poi c'è stata l'esperienza indimenticabile a Lol - Chi ride è fuori, il reality comico in onda su Prime Video. La sua presenza - quasi certa - contribuirà a dare al festival quel tocco di leggerezza e spensieratezza tra un'esibizione e l'altra.

"Chi vuole Conti sul palco di Sanremo": prove generali? L'ultima indiscrezione

Tra le altre possibili co-conduzioni, sta circolando l'ipotesi Serena Rossi, tra i volti più amati della fiction di Rai1, pronta a tornare nei panni di Mina Settembre nella terza stagione della serie, dal 12 gennaio. Secondo Dagospia, un altro super ospite potrebbe essere proprio Mahmood, già vincitore del Festiva in una delle edizioni passate.