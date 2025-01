Ilary Blasi-choc: "Bastian? Un cartonato, ci vediamo solo per le foto"

08 gennaio 2025 a

"È un fake, un cartonato, ci vediamo solo per fare le foto": Ilary Blasi ha lanciato questa provocazione in un'intervista al settimanale Chi, parlando del suo fidanzato Bastian Muller. Giovedì 9 gennaio verrà rilasciata su Netflix la docuserie "Ilary" in cinque episodi, che racconta la nuova vita della conduttrice tra figli, famiglia e soprattutto amore, come in una sorta di reality. "Racconto il mio mondo senza un copione", ha rivelato la conduttrice. Al centro di "Ilary" non il suo ex marito Francesco Totti, ma Bastian, l'uomo con cui fa coppia fissa da circa due anni.

Quando le prime foto della coppia uscirono sui giornali si parlò di una storia creata ad arte solo per fare ingelosire Totti subito dopo l'addio. Per questo oggi la conduttrice scherza sul fatto che Bastian sia un "fake". Le cose, in realtà, sono molto diverse: "Bastian mi fa sentire unica - ha confessato la Blasi -. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me". Parlando di come sia nata la loro storia d'amore, Ilary ha raccontato: "Una cartomante mi aveva anticipato che negli Stati Uniti avrei incontrato l'uomo della mia vita ed è successo proprio all'ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno. Chiamalo caso, colpo di fortuna, Bastian si è avvicinato e mi ha chiesto come mi chiamavo per seguirmi su Instagram! Io ero rimasta all'antica, con il numero di telefono, ero fuori dal mercato da 20 anni".

Al successivo incontro, poi, Bastian si è rivelato un uomo romantico: "Mi ha offerto champagne", ha sottolineato Ilary. Che ha precisato come Muller non sapesse affatto della sua fama. "Ci credo - ha commentato la conduttrice - in Germania conoscono solo Michelle Hunziker". Al secondo appuntamento, i due trascorsero un weekend insieme in montagna e vennero paparazzati da Chi. Con loro, in quell'occasione, c'era anche Michelle. E a tal proposito la Blasi ha detto: "Bastian era contento di trovare una persona che parlasse tedesco. Anche nella serie ci sono dei suoi confessionali, parla un po' in inglese e un po' in tedesco".

Nella docuserie, la conduttrice parla della sua seconda vita dopo Totti, con tanti viaggi e meno tv. Secondo le indiscrezioni, infatti, avrebbe rifiutato sia La Talpa che L'Isola dei famosi. "È difficile spiegare, ti devi entusiasmare ai progetti - ha spiegato la Blasi -. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i 'no' che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto. Anche quando finì Passaparola, non ho mai accettato programmi sportivi, era scontato. Ho scelto di non farlo. Poi in tv non recito una parte. A tanti non piaccio ma Ilary è uno stile di vita".