Paola Caruso-choc sul bimbo morto in Egitto: "Ad andare in quei posti di mer..."

Era il 2022 quando la vita di Paola Caruso e di suo figlio Michele è cambiata per sempre. I due si trovavano in vacanza in Egitto. Ma il piccolo ha contratto l'influenza. La febbre non passava e, per questo, il medico locale consigliò un'iniezione che, però, ebbe effetti collaterali: il nervo sciatico è stato danneggiato. Mai decisione fu più tragica. Nel corso degli anni, la showgirl ha portato suo figlio da moltissimi specialisti, ma senza successo. Ora Paola si trova negli Stati Uniti proprio per capire se il suo bambino - che cammina con un tutore - potrà essere operato di nuovo e, magari, guarire.

Paola Caruso è tornata a parlare della vicenda dopo che si appresso della tragica morte di Mattia Cossettini, un bambino di 9 anni che si trovava proprio in vacanza in Egitto con la famiglia. Anche nel suo caso, un medico ha completamente sbagliato diagnosi, pensando che si fosse trattato di un banale colpo di sole. Il bimbo ha poi perso di nuovo conoscenza. E a quel punto non c'era più nulla da fare: la situazione era pregiudicata e Mattia si è spento prima del trasferimento in una struttura maggiormente attrezzata.

“Non c'è alcuna possibilità che mio figlio torni come prima”: Paola Caruso devastata

Dopo aver letto la tragica storia di Mattia, Caruso si è lasciata andare a un duro sfogo sui social: "Continuate ad andare in questi posti di mer***! Devono chiudere tutto! Io ho fatto questo errore, fidarmi di questi posti schifosi ma che sono di gente vigliacca italiana. E le conseguenze le pagano gli innocenti purtroppo. Senza parole. Io voglio giustizia per mio figlio e per tutti i bambini che hanno pagato caro".