Bezos a Venezia, Brugnaro disintegra il Pd: "In primavera si vota. Le pare normale?"

"Ci accusano di aver militarizzato la città, ma qui c'è la figlia di Trump". Si difende Luigi Brugnaro dalle accuse della sinistra sul matrimonio blindato di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, celebrato venerdì sera sull'isola di San Giorgio.

La giornata "calda", dal punto di vista politico, sarà però oggi: da un lato il party extra-lusso con decine di ospiti internazionali (si parla di esibizioni da parte di Lady Gaga ed Elton John, niente meno), dall'altro la protesta dei "No Bezos", che altro non sono che i centri sociali che si sono dati appuntamento in laguna per fare la festa a Mister Amazon.

Sulle polemiche delle opposizioni, però, il sindaco Brugnaro è chiaro e contrattacca: "La sinistra? In primavera si vota...", lascia intendere nell'intervista al Corriere della Sera.

"I veneziani sono fieri di averlo avuto ospite - spiega il primo cittadino riferendosi al miliardario americano -. Che si goda questi giorni, quando vuole tornare noi lo aspettiamo".

"Le proteste degli studenti le capisco, siamo stati giovani tutti: loro sono idealisti, vogliono fare gesti eclatanti soprattutto quando hanno la possibilità di avere più attenzione mediatica", tuttavia c'è chi sta strumentalizzando questo evento.

"Mi riferisco alla sinistra estrema dalla quale il Pd veneziano è schiacciato. In primavera si vota di nuovo e c'è chi, come Bettin, pensa a candidarsi", afferma Brugnaro. "Ma le sembra normale - aggiunge - polemizzare con le forze di polizia in campo, quando fino a pochi giorni fa si rischiava una guerra mondiale e noi abbiamo qui la figlia del presidente degli Stati Uniti (Ivanka Trump, ndr)? Ma lo sanno cosa vuol dire allarme terrorismo? Con il rischio di risveglio di cellule impazzite ai danni, per esempio, della nostra comunità ebraica? Facciamo ridere il mondo, suvvia! Anziché essere felici che Venezia è una delle città più sicure al mondo, dal punto di vista dell’antiterrorismo e della privacy...".