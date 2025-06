Maurizio Sarri, Lazio nel caos: il mercato è bloccato

La notizia del blocco al mercato della Lazio è diventata di dominio pubblico in questi ultimi giorni, ma al club era nota dal 26 maggio. Un mese fa. A tale data risale la Pec della Covisoc sulla revisione della prima trimestrale del club biancoceleste che, al 31 marzo, risultava fuori da tutti e tre i parametri federali: il già noto indice di liquidità (attività/passività degli ultimi 12 mesi), l’indice di indebitamento (rapporto tra debiti e ricavi) e il costo del lavoro allargato (rapporto tra ingaggi e ricavi). Tre su tre, en plein. La punizione in questo caso è «la non ammissione a operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori», ovvero il blocco del mercato in entrata nella sessione seguente (in questo caso, quella estiva) con qualsiasi formula, prestiti compresi. Per completezza: fosse stato bucato solo l’indice di liquidità, la Lazio avrebbe potuto portare a termine operazioni di tesseramento a patto di dimostrare di averne la copertura finanziaria.

Quindi quest’estate la Lazio potrà soltanto cedere calciatori. Per movimenti in entrata dovrà aspettare gennaio, al netto di rientrare nei parametri al prossimo controllo Covisoc del 30 settembre. Ci sono possibilità che sblocchi il mercato estivo? Pochissime perché o viene immessa liquidità dall’azionista, i cui aumenti di capitale in passato sono stati di tutt’altra scala rispetto a quella necessaria ora, oppure vengono venduti giocatori per oltre un centinaio di milioni. Queste cessioni però dovrebbero essere effettuate a fronte di pagamenti immediati e nessun club al mondo, nemmeno della Premier League o dell’Arabia Saudita, paga i cartellini con accredito dell’intera cifra.