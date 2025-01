Affari Tuoi, Sara vince 20mila euro ma non esulta. Telespettatori in rivolta: "Vergognati!"

11 gennaio 2025 a

Sara da Chieti è stata la concorrente di Affari Tuoi di questa sera, sabato 11 gennaio. La ragazza è un'impiegata di un negozio di articoli sportivi ed è mamma di Samuele, un bimbo di appena sette mesi. In rappresentanza della Regione Abruzzo, ha fatto molto parlare di sé. Il motivo? Il suo outfit, giudicato da alcuni spettatori non consono a una puntata del game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La giovane ha infatti indossato una bellissima giacca, ma senza un top sotto. Perciò, era in bella mostra il suo reggiseno. "La concorrente sotto la giacca un top poteva metterlo", ha commentato Zia Yetta su X. "Chi non si presenta così in reggiseno e nient'altro sotto la giacca", il messaggio di Paolo.

Ma ciò che ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori è stata la sua reazione finale quando ha vinto ben 20mila euro. Un montepremi da capogiro, che tuttavia non ha destato troppa gioia. "#Affarituoi la concorrente un funerale per i 20mila euro, c'è gente che non li prende neanche in un anno VERGOGNA!", ha commentato Paolo su X. "Hanno vinto 20k e sembra li abbiano ammazzato un gatto. Dio santo meritavate di tornarvene a casa con ZERO EURO", il messaggio di Alessia.

Magari un pochino meno arrabbiata, tanta gente è andata a casa senza soldi, ma con il sorriso #Affarituoi pic.twitter.com/rJQdYEueD0 — Albert (@wamangituka95) January 11, 2025

In effetti, Sara sembrava già un po' scocciata dai primi istanti della puntata. In particolare, una foto che la ritrae insieme al marito ha suscitato lo sdegno dei telespettatori, che si sono chiesti se sarebbero poi tornati a casa insieme.