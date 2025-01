Federica Sciarelli gela Ilary Blasi: "Vuoi ammazzare il tuo ex marito?"

15 gennaio 2025 a

Ilary Blasi e Federica Sciarelli sono diventate amiche intime. Nella nuova serie Netflix della showgirl - intitolata Ilary - c'è anche un intervento della giornalista e conduttrice di Chi l'ha Visto?, il programma televisivo in onda su Rai 3. La Sciarelli, infatti, è corsa subito in aiuto della Blasi per aiutarla a preparare l'esame più importante della sua vita: il test d'ingresso alla facoltà di Criminologia. Ma si è lasciata scappare una frase che è destinata a fare molto discutere. E che sicuramente non farà piacere all'ex marito Francesco Totti.

Fare da mentore alla Blasi, ha divertito molto Federica Sciarelli. "Ti faranno domande sulla giudiziaria", ha spiegato la criminologa. "Posso parlargli delle borse", la risposta seccata della Blasi. "Ti diranno: vuoi fare la criminologa perché vuoi ammazzare il tuo ex marito senza essere condannata?", il commento sprezzante di Sciarelli. Per fortuna, Ilary Blasi è poi riuscita a superare il test d'ingresso a Criminologia. Soprattutto grazie all'aiuto dell'amica.

La Blasi non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di Chi l'ha visto. "Il mercoledì è sacro, non faccio nulla, non esco perché c’è Federica Sciarelli in tv", ha detto la showgirl. Grazie anche alla trasmisisone di Sciarelli, la Blasi si è convinta a iscriversi alla facoltà di Criminologia.