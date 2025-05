Chi l'ha visto, Federica Sciarelli inchioda l'ospite: "E gli slip?"

Immediato il mea culpa del diretto interessato che, alzando le mani, ha ammesso: "Sono stato un cog**one , lo so". "Io non l'ho detto - ha detto con un sorriso la giornalista -. Non posso dire parolacce in televisione, ma lei se l'è detta da solo". E ha aggiunto: "Il suo avvocato annuisce".

Botta e risposta a Chi l'ha visto?. Ospite nella puntata di mercoledì 14 maggio su Rai 3, Domenico Lanza . Soprannominato "lo sceriffo", il 67enne è coinvolto nel caso della scomparsa della 31enne di Montefiorino Daniela Ruggi della quale non si hanno notizie dallo scorso settembre. Dopo averlo accolto, Federica Sciarelli ha subito redarguito l'ospite: "Lei si è messo da solo nei guai – ha osservato la conduttrice – Una persona che tira fuori la biancheria intima di una persona scomparsa e la fa vedere in televisione… Insomma, si è messo nei guai da solo. Gli inquirenti hanno dovuto indagare".

L'uomo al momento è l'unico indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi e la sua iscrizione al registro degli indagati è stata effettuata anche in seguito ad alcuni servizi televisivi nei quali aveva mostrato di avere in auto la biancheria della 31enne. Per ora però non sono emersi elementi che lo colleghino alla sparizione della donna. "Avevo messo i suoi indumenti in macchina sperando di vederla e restituirglieli. Erano già lavati e asciugati, erano a casa mia perché lei aveva bisogno di un bagno e di lavarsi i vestiti. Le facevo da badante" ha dichiarato più volte Lanza a Chi l'ha visto.